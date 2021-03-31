Наставник манкунианцев рассказал историю про игрока с необычной прической.
Оле-Гуннар Солскьяер, getty images
31 марта 2021, 13:38
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился воспоминаниями о просмотре футболиста.
"Однажды я поехал на матч, чтобы просмотреть одного игрока. Он вышел на поле, и я увидел, что у него на голове ирокез.
После этого я сказал своему скауту: "Поехали домой, он нам неинтересен". Поездка получилась очень короткой", — рассказал норвежский специалист.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готовит новый контракт для Солскьяера.
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