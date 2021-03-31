Англия

Наставник манкунианцев рассказал историю про игрока с необычной прической.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился воспоминаниями о просмотре футболиста.

"Однажды я поехал на матч, чтобы просмотреть одного игрока. Он вышел на поле, и я увидел, что у него на голове ирокез.

После этого я сказал своему скауту: "Поехали домой, он нам неинтересен". Поездка получилась очень короткой", — рассказал норвежский специалист.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готовит новый контракт для Солскьяера.

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