Испания

Вратарь "сливочных" высказался об Эль-Класико.

Голкипер Реала Тибо Куртуа поделился мыслями после победы над Барселоной в матче 30-го тура Ла Лиги.

"Нам было очень тяжело во второй половине встречи, но мы выдержали и хорошо потрудились. Команда умеет сражаться, и сегодня это показала. Мы защищались как одно целое, но позволили сопернику создать несколько моментов. Мне удалось отразить эту угрозу.

Когда идет такой дождь, ты весь промокаешь, руки замерзают, но во время матча адреналин зашкаливает, ты полностью концентрируешься на игре и забываешь обо всем другом", – приводит слова бельгийца официальный сайт "королевского" клуба.

Ранее наставник Реала Зинедин Зидан высказался о победе над Барселоной.