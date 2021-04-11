"Россонери" уверенно выступают на чужих полях.
Игроки Милана, getty images
11 апреля 2021, 09:15
Милан на выезде уверенно обыграл Парму в матче 30-го тура итальянского чемпионата.
По информации на официальном сайте миланского клуба, подопечные Стафано Пьоли одержали 13-ю победу в гостях в текущем розыгрыше Серии А, установив тем самым клубный рекорд.
Всего команда Стефано Пиоли выиграла на выезде 16 раз во всех турнирах этого сезона, что является повторением рекорда, установленного в сезоне-1992/93.
Следующий поединок в гостях Милан проведет 25 апреля – с Лацио.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Парма — Милан (1:3).