Италия

"Россонери" уверенно выступают на чужих полях.

Милан на выезде уверенно обыграл Парму в матче 30-го тура итальянского чемпионата.

По информации на официальном сайте миланского клуба, подопечные Стафано Пьоли одержали 13-ю победу в гостях в текущем розыгрыше Серии А, установив тем самым клубный рекорд.

Всего команда Стефано Пиоли выиграла на выезде 16 раз во всех турнирах этого сезона, что является повторением рекорда, установленного в сезоне-1992/93.

Следующий поединок в гостях Милан проведет 25 апреля – с Лацио.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Парма — Милан (1:3).