Италия

Наставник "россонери" поделился подробностями удаления шведа.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал победу над Пармой в матче 30-го тура Серии А.

"Это была непростая неделя, мы знали, что сыграли не на своем уровне против Сампдории, и хотели сегодня исправиться. Играть против Пармы нелегко. В какой-то момент мы сами создали себе проблемы, но главное – добились победы.

Если верить статистике, на выезде мы лучше, чем дома. Это странно, мы пытаемся найти причины такой ситуации. Впрочем, без фанатов матчи примерно одинаковы.

Ибрагимович? Златан сказал, что обсуждал некоторые моменты с судьей, но не проявил неуважения к нему и никак его не оскорблял. Я с рефери не общался, так что не знаю наверняка. Последнее, что Златан, как он утверждает, сказал арбитру: "Тебе что, все равно, что я хочу сказать?".

Я не знаю, меня там не было. Тут можно только порадоваться, что команда сумела добиться победы", – приводит слова специалиста Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, что Милан побил клубный рекорд по гостевым победам в одном сезоне Серии А.