"Королевский" клуб нуждается в финансах.
Мартин Эдегор, getty images
02 апреля 2021, 13:54
Реал пытается увеличить бюджет для потенциального трансфера форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда либо нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Ввиду этого, "сливочные" готовы выслушать предложения о трансфере хавбека Мартина Эдегора, выступающего за Арсенал на правах аренды.
"Канониры", в свою очередь, заинтересованы в выкупе норвежца.
Также отмечается, что мадридский клуб намерен продать еще нескольких игроков, включая Гарета Бэйла, Дани Себальоса и Луку Йовича.
Напомним, что Эдегор стал лучшим игроком Арсенала в марте.
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