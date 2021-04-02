Испания

"Королевский" клуб нуждается в финансах.

Реал пытается увеличить бюджет для потенциального трансфера форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда либо нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Ввиду этого, "сливочные" готовы выслушать предложения о трансфере хавбека Мартина Эдегора, выступающего за Арсенал на правах аренды.

"Канониры", в свою очередь, заинтересованы в выкупе норвежца.

Также отмечается, что мадридский клуб намерен продать еще нескольких игроков, включая Гарета Бэйла, Дани Себальоса и Луку Йовича.

Напомним, что Эдегор стал лучшим игроком Арсенала в марте.

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