Лига Европы

Наставник "красных дьяволов" высказался о победе в еврокубкокой встрече.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер гостевую победу над Гранадой в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

"Игра вышла неидеальной. У нас три желтые, три дисквалификации. 2:0 – очень хороший результат, и мы знаем, насколько тяжело играть в Испании. Чтобы добиться результата тут, надо сыграть действительно хорошо.

Рашфорд и Бруну – исключительные футболисты, очень важные для нас. Рашфорд устроил прекрасный забег, здорово контролируя мяч, а Бруну очень уверенно бьет пенальти, пусть даже вратарь был близок к спасению.

Мы хотим побеждать в каждом матче. Наша команда еще молода, она набирается опыта. Надо расти постоянно. Если расслабиться – соперники тебя быстро настигнут. Так что по-другому подходить к делу нельзя", – цитирует норвежского специалистa BBC со ссылкой на BT Sport.

Ранее хавбек манкунианцев Бруну Фернандеш рассказал о своих планах на финальный отрезок сезона.

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