Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 14 апреля, пройдет поединок 17-го тура Второй лиги в группе А, в котором Ужгород на своем поле примет Чайку.

После 15 игр Ужгород занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Столько же очков у лидирующих Карпат из Галича, но у них на одну игру сыграно больше. Чайка находится на шестом месте, имея в своем активе 20 баллов.

Следить за событиями поединка Ужгород — Чайка вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 14 апреля, в 17:00 по киевскому времени:

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