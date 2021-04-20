Англия

Легендарный форвард МЮ считает, что нужно посмотреть за развитием событий вокруг нового турнира.

Двенадцать европейских клубов, в число которых вошли Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси, Тоттенхэм, Ливерпуль, Реал Мадрид, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан, ранее объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги, что породило множество дискуссий и обсуждений.

Легендарный нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни, ныне возглавляющий Дерби Каунти, поделился своим мнением касательно данного нововведения.

"Люди, отвечающие за создание Суперлиги, не глупцы. Нам придется подождать, чтобы увидеть их окончательные планы на данный проект. Я не думаю, что отказ от кубковых соревнований — это прям хорошая идея, но давайте посмотрим, что они смогут предложить".

"Критика идеи создания со стороны болельщиков? Я могу говорить только за Манчестер Юнайтед, так как выступать долгое время за этот клуб. Меньше всего они хотят поставить под угрозу свои взаимоотношения с фанатами. Я это могу гарантировать. Все, что они делают сегодня, — пытаются помочь клубу выйти на новый уровень. МЮ хотел бы, чтобы болельщики были вовлечены в процесс, но посмотрим, как в итоге все произойдет", — приводит слова Руни BBC Sport.

Напомним, что клубы, являющиеся основателями Суперлиги, планируют продолжить выступления в национальных первенствах, но Союз европейских футбольных ассоциаций хочет установить запрет и на это. Также футболистам из Суперлиги хотят запретить защищать цвета своих национальных сборных, о чем уже сообщили в УЕФА.