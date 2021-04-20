Англия

Клубы также покинет новосозданный турнир.

Манчестер Юнайтед и Арсенал вслед за другими клубами выйдет из новосозданной Суперлиги.

Информацию касаемо МЮ сообщает журналистка Лия Смит.

"Атлетико Мадрид теперь тоже вне Суперлиги. Манчестер Сити также находится в процессе отказа. Манчестер Юнайтед будет отказываться от идеи", — сообщила Смит в Twitter.

Также известно, что клуб официально сообщит о выходе из турнира до грядущей пятницы.

Что касается выхода Арсенала из Суперлиги, то эту информацию опубликовал известный Twitter-канал Anfield Watch.

Напомним, что Челси уже готовит документы для того, чтобы покинуть новообразованный турнир.