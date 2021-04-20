Клубы также покинет новосозданный турнир.
Олд Траффорд, getty images
20 апреля 2021, 21:43
Манчестер Юнайтед и Арсенал вслед за другими клубами выйдет из новосозданной Суперлиги.
Информацию касаемо МЮ сообщает журналистка Лия Смит.
"Атлетико Мадрид теперь тоже вне Суперлиги. Манчестер Сити также находится в процессе отказа. Манчестер Юнайтед будет отказываться от идеи", — сообщила Смит в Twitter.
Также известно, что клуб официально сообщит о выходе из турнира до грядущей пятницы.
Что касается выхода Арсенала из Суперлиги, то эту информацию опубликовал известный Twitter-канал Anfield Watch.
Напомним, что Челси уже готовит документы для того, чтобы покинуть новообразованный турнир.