Англия

"Пенсионеры" довольно быстро одумались.

Новообразованная Суперлига уже вскоре может потерять одного из заявленных двенадцати участников.

Как сообщает журналист BBC Дэн Роан, лондонский клуб начал юридическую подготовку к процедуре выхода из турнира.

Отметим, что также в Суперлиге от АПЛ собираются участвовать Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ливерпуль, Тоттенхэм и Арсенал.

Напомним, что ранее АПЛ выступила с официальным заявлением по поводу Суперлиги.