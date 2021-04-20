Англия 20 апреля 2021, 20:59 Челси готовит документы на выход из Суперлиги "Пенсионеры" довольно быстро одумались. Обращение фанатов к владельцу Челси Роману Абрамовичу, getty images 20 апреля 2021, 20:59 Новообразованная Суперлига уже вскоре может потерять одного из заявленных двенадцати участников. Как сообщает журналист BBC Дэн Роан, лондонский клуб начал юридическую подготовку к процедуре выхода из турнира. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Football.ua (@officialfootball.ua) Отметим, что также в Суперлиге от АПЛ собираются участвовать Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ливерпуль, Тоттенхэм и Арсенал. Напомним, что ранее АПЛ выступила с официальным заявлением по поводу Суперлиги. Команды Челси Источники BBC Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте