"Горожане" также отказались от идеи войти в турнир.
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20 апреля 2021, 21:51
Английский Манчестер Сити также готовит документы для отказа от участия в Суперлиге. Об этом сообщает ВВС.
По информации источника, после решения Челси о выходи из ESL, руководство "горожан" также отказалось от выступления в турнире.
Также сообщается, что Челси и Сити не участвовали в реализации плана Суперлиги, и были последними, кто подписал контракт.
Напомним, по информации СМИ, Манчестер Юнайтед и Арсенал выйдут из Суперлиги. К ним также подключились Барселона и Атлетико Мадрид.