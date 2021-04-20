Англия

"Горожане" также отказались от идеи войти в турнир.

Английский Манчестер Сити также готовит документы для отказа от участия в Суперлиге. Об этом сообщает ВВС.

По информации источника, после решения Челси о выходи из ESL, руководство "горожан" также отказалось от выступления в турнире.

Также сообщается, что Челси и Сити не участвовали в реализации плана Суперлиги, и были последними, кто подписал контракт.

Напомним, по информации СМИ, Манчестер Юнайтед и Арсенал выйдут из Суперлиги. К ним также подключились Барселона и Атлетико Мадрид.