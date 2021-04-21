Англия

Наставник Манчестер Сити раскритиковал попытки создать Суперлигу Европы.

Опубликованное накануне решение английского Манчестер Сити покинуть новосозданную Суперлигу Европы стало логическим продолжением цепочки скандальных реакций на последние события в мировом футболе, связанные с появлением информации о создании данного турнира.

По всей видимости, движение в направлении отказа от участия в состязании внутри "горожан" брало истоки также и от позиции футболистов и тренерского штаба главной команды.

В частности, главный тренер "небесно-голубых" Хосеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции перед гостевой игрой против бирмингемской Астон Виллой поделился собственным мнением относительно создания Суперлиги.

"Не может называться спортом тот процесс, в котором не установлены отношения между прилагаемыми усилиями и конечным успехом, стараниями и наградой. Поэтому, Суперлига — это не спорт.

Не может быть спортом то, где успех тебе гарантирован. Также, это не спорт, если нет значения — побеждаешь ты или проигрываешь.

Я говорил уже много раз, что хотел бы учувствовать в сильнейшем состязании на планете, как, например, Премьер-лиге. И это совершенно несправедливо, когда одна команда борется из последних сил, достигает вершины, но не может быть причислена к маленькой группке клубов, которые считают себя лучше ее", — подытожил испанский специалист.

Матч Астон Вилла — Манчестер Сити состоится 21 апреля, начало в 22:15 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.