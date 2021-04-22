Англия

Наставник "горожан" высказался о приоритетах клуба.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 32-го тура АПЛ с Астон Виллой.

"Мы играли очень хорошо. После того, как случилось удаление у нас и после того, как поле покинул Мэтти Кэш, игра была очень хороша. Мы контролировали игру, когда составы стали равными. Стоунз не успевал к мячу, но намерения сфолить у него не было.

Я рад, что мы победили. В случае поражения я остался бы недоволен, однако мы были хороши. Фоден растет, его влияние на игру колоссально. Он превращается в очень серьезного футболиста. Прямо сейчас он становится все важнее и важнее для нашей команды, особенно у ворот соперника.

Победа в чемпионате Англии важнее всего", – приводит слова испанского специалиста Sky Sports.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Астон Вилла — Манчестер Сити (1:2).