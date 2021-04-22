Испания

Защитник Барселоны выказался по поводу процесса создания Суперлиги.

Ранее, Football.ua приводил критическую оценку процесса создания Суперлиги Европы со стороны центрального защитника каталонской Барселоны Жерара Пике, который стал первым игроком "блаугранас", который напрямую высказался по поводу наиболее обсуждаемой футбольной темы последнего периода.

Ресурсу Movistar удалось пригласить испанского футболиста на более широкую беседу, во время которой Пике получил возможность донести свою позицию куда большем объеме.

"Я бы сказал, что это не очень хорошее решение для футбола в долгосрочной перспективе. Они говорят, что национальные лиги останутся конкурентоспособными. Но цифры показывают обратное. В настоящее время Лига чемпионов получает 3,5 миллиарда евро доходов от телевидения, и они говорят, что Суперлига может в конечном итоге утроить эту сумму для клубов.

Если вы поговорите со специалистами и экспертами по телевизионным правам, они скажут вам, что это изменение невозможно, потому что на рынке просто нет денег для этого.

В итоге, сначала они говорят, что национальные лиги останутся на прежнем уровне, но пройдут годы, и тогда банки и инвестиционные фонды, которые вложили свои деньги в этот турнир захотят увидеть возвращенные средства.

А если обратного транша не поступит, клубы должны будут сами выходить из ситуации, при этом, будут убытки, потому что сама схема турнира является устойчивым. В последствии, клубы решат, что должны быть игры Суперлиги еще и на выходных, в результате чего они покинут свои внутренние лиги. Получаем классическую схему соревнований среда-суббота, в которой нет места для чемпионатов стран.

Вот как я это вижу. Это будет постепенно поглощать поток доходов национальных лиг. Именно на это и указывают цифры. Если вы к этому стремитесь, то вы разрушаете всю систему.

Хотим ли мы такой судьбы для футбола? Точно? Чтобы условные Севилья, Валенсия, Эвертон, Лестер, Наполи и прочие исчезли? Потому что эти клубы в конечном итоге потеряют свою стоимость на рынке. К этому мы и идем, создавая Суперлигу.

При этом, я не говорю, что текущая конфигурация футбола идеальна. Ясно, что надо что-то менять. Мы должны найти баланс, чтобы большие команды сосуществовали с менее конкурентоспособными командами.

В Ла Лиге и в УЕФА более крупные команды должны каким-то образом иметь больший вес. Может быть, больше голосов или больше доходов. Но ломать все, разрушить экосистему... вы просто лишаете людей работы.

В каждой из пяти ведущих лиг есть по 400 игроков. Плюс Нидерланды, Бельгия и прочие страны. Если у вас будет Суперлига Европы из 20 команд, то будет остальные будут просто не нужны. Значит, будет меньше людей, живущих за счет футбола", — подытожил опытный испанский защитник.

Напомним, что уже сегодня, 22 апреля, Жерар Пике, вместе со своей командой, будет противостоять Хетафе на Камп Ноу. Начало в 23:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.