Каталонский клуб доволен выступлениями молодого защитника.
Оскар Мингеса, getty images
24 апреля 2021, 13:59
Барселона активировала опцию продления контракта с центральным защитником Оскаром Мингесой.
По информации в Twitter Николо Скиры, молодой футболист останется в составе "сине-гранатовых" до 2023-го года. Клуб уже договорился с агентом игрока об условиях нового соглашения.
Также сообщается, что Барселона работает над продлением контракта защитника Серхи Роберто. Соглашение с испанцем будет рассчитано на два года.
Transfermarkt оценивает Мингесу в 10 млн евро.