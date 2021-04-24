Испания

Каталонский клуб доволен выступлениями молодого защитника.

Барселона активировала опцию продления контракта с центральным защитником Оскаром Мингесой.

По информации в Twitter Николо Скиры, молодой футболист останется в составе "сине-гранатовых" до 2023-го года. Клуб уже договорился с агентом игрока об условиях нового соглашения.

Также сообщается, что Барселона работает над продлением контракта защитника Серхи Роберто. Соглашение с испанцем будет рассчитано на два года.

Transfermarkt оценивает Мингесу в 10 млн евро.