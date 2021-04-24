Англия

Аргентинец может летом перебраться в Лондон.

Бывший защитник Вест Хэма Пабло Сабалета попытается убедить нападающего Манчестер Сити Серхио Агуэро перебраться в Лондон в случае выхода "молотобойцев" в Лигу чемпионов по итогу сезона.

Ранее стало известно, что Агуэро в конце сезона станет свободным агентом — Манчестер Сити уже объявил, что не будет продлевать контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба.

Сабалета же завершил профессиональную карьеру осенью прошлого года. В период 2008-17 годах он выступал за Манчестер Сити, после чего три сезона отыграл за Вест Хэм.

Сообщалось, что главным претендентом на Агуэро считается Барселона. В Премьер-лиге аргентинцу приписывают интерес Челси и Лидса.