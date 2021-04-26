Германия

Сообщается, что немецкий специалист выбрал Мюнхен.

Главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн определился со своим будущим местом работы.

По информации источника, немецкий специалист согласился на предложение Баварии, а Kicker сообщает, что Нагельсманн он уже попросил Лейпциг отпустить его.

Мюнхенский клуб заплатит Лейпцигу около 25 миллионов евро отступных за 33-летнего наставника. Клубы уже ведут переговоры о его переходе.

Ранее сообщалось, что Флик вскоре объявит об уходе из Баварии ради сборной Германии.