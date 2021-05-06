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Кіберспорт в останні роки відіграє неабияку роль в житті мільйонів геймерів, в тому числі і в Україні.

Чи знайома вам така ситуація? Ви дивитесь з друзями поєдинок Ліги чемпіонів, аж ось закінчується перший тайм, і ви вже запускаєте FIFA з таймами по 3 хвилини, щоб встигнути зіграти дві "катки" поспіль. Футболу багато не буває – саме так можна сказати про таких людей.

Кіберфутбол

Великий футбол – улюблена гра мільйонів, але він не завжди присутній в нашому житті. Особливо в нинішній час, коли пандемія коронавірусу може здатна впливати на цілі турніри.

І ось в нашому житті з'являється кіберфутбол, який зараз виходить на рівень не просто розваги для любителів, а справжнього професійного змагання.

Наприклад, щойно завершився Ukrainian eCup powered by NIVEA MEN, у якому бренд був титульним спонсором.

Збірна України по кіберфутболу і чемпіонат світу

…завершився, то й що?

Нумо розбиратися, що це значить для українців. Мова йде не просто про турнір, де найкращі гравці нашої країни отримали шанс позмагатися один з одним. NIVEA MEN об’єдналася з Українською асоціацією електронного футболу (УАЕФ), аби створити першу збірну України з FIFA 21.

Турнір був лише початком чогось більшого, чогось важливішого, ніж просто змагання декількох гравців. Найкращі кіберфутболісти України представлять нашу країну на чемпіонаті світу FIFAe Nations Cup 2021.

Таким чином, кіберспорт приніс нам ще одну можливість повболівати за своїх на світовій першості.

Найкращі кіберфутболісти України

23 квітня стало відомо, що призовий фонд турніру (100 000 гривень) на розвиток своїх скілів завоювали Ярослав BlackStar98 Гурмак та Андрій CIG_STEPOVER Шакалов. Саме вони будуть представляти українську збірну.

Тренером майбутньої національної команди заслужено став Олег Walkmanio Хмара — офіційний суддя FIFA, чемпіон України, віце-чемпіон Європи.

Знайти все про події фінального дня змагань можна на сайті Української асоціації футболу. Від себе лише скажемо, що змагання були дуже напруженими.

Така запекла боротьба не стала новиною, адже в Україні є багато сильних гравців та навіть свої кіберфутбольні події. Частково за це можна подякувати тому ж NIVEA MEN, який вже три роки поспіль "прокачує" цей вид спорту.

Історія кіберспортивних турнірів України

У 2019 році було проведено перший в історії України офіційний кіберспортивний турнір Ukrainian Premier League Cyber Cup 2019.

Через рік бренд дав гравцям можливість розважитися під час карантину на NIVEA MEN CYBER LEAGUE: LOOT BOX EDITION. Це був турнір для аматорських команд, які очолили найкращі українські кіберспортсмени.

На вістрі розвитку кіберфутболу в Україні також знаходиться і УАЕФ — Українська асоціація електронного футболу, яка була сформувана у 2020 році. Її заснування можна вважати відправною точкою. Саме у цей момент електронний футбол офіційно визнали на державному рівні в Україні.

Як бачимо, цей спорт набуває все більшої популярності. Люди, що ним займаються, отримують чудову нагоду для самореалізації. Професійні кіберспортсмени – шанс вийти на світовий рівень. Ну а вболівальники – цікавий контент та нових кумирів. У вимірі кіберфутболу є свої традиції, символи, герої і фанати. Тепер до цього великого ком’юніті долучилась і Україна.

Місце України у всесвітньому Кіберспорті

Створення збірної було наступним важливим кроком, який ми мали зробити разом. Кожній нації хочеться показати себе. Показати, що вона має талановитих людей з різноманітними інтересами. Показати свою прогресивність. Показати готовність розвиватися на пару з іншими країнами, а також свої успіхи у напрямку діджиталізації та гейміфікації.

І Україна вже йде до цього. Наприклад, одним з найбільш відомих і пізнаваних кіберспортсменів світу є українець Олександр "s1mple" Костилєв в дисципліні Counter Strike. Також велика кількість українських кіберспортсменів заявила про себе в Dota 2.

Спортивні змагання завжди будуть одним зі способів самовираження нації на світовому рівні. Проте їхній локальний вплив теж важко переоцінити.

Відношення до геймерів в Україні

Якою б сучасною Україна не намагалася бути, ми досі зустрічаємо багато осуду до відеоігор і гравців. Стереотипний образ "задрипаного" геймера нікуди не зник.

Та різні турніри чи інші подібного масштабу події розвінчують упередження, показують реальні обличчя, натуральний інтерес. Доводять, що за кіберфутболом можна спостерігати з таким же запалом, як за боксом чи класичним футболом. Що, як і ці види спорту, кіберфутбол дарує емоції, адреналін, теми посперечатися з друзями.

В даний час іде нормалізація образу геймерів та любителів ігор. Це дає поштовх розвитку соціальних взаємозв’язків і культури загалом. Завжди приємно пишатися Усиком чи Зінченком. Вони теж колись і з чогось починали, а сьогодні з їхніми іменами асоціюють Україну. Скоро таких імен може стати більше.

Вболівайте за нашу збірну разом з нами!

Кіберспорт — ніша нова, тож "залізти" на неї досить важко. "Ескалаторів" ще немає. Зараз гравці роблять це на ентузіазмі.

Юній збірній України необхідна наша підтримка, аби мати мотивацію змагатися і розвиватися. За анонсами матчів світового турніру та подальшим розвитком подій можна підглядати на сторінці NIVEA MEN у Facebook.

Вперше в історії національна збірна України з кіберфутболу заявить про себе на міжнародних змаганнях. Двоє спортсменів зі своїм тренером вже зовсім скоро змагатимуться за честь нашої країни у FIFAe Nations Cup 2021.

З нагоди формування нової збірної, NIVEA MEN проводить розіграш цінних призів, в тому числі і PS5. Деталі шукайте за посиланням.

Ну а доки збірна хапає джойстики та пірнає у тренування, бронюйте дати у своїх щільних графіках та готуйтеся вболівати. За нашу Ultra збірну, за Ultra перемоги!

* — на правах реклами