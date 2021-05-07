Стартовало голосование за лучшего игрока ответных полуфинальных матчей Лиги Европы.

На престижное звание претендуют по одному футболисту из каждой команды-участницы полуфинальной стадии турнира.

Защитник Вильярреала Рауль Альбиоль — 80% точных передач в матче с Арсеналом;

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани — дубль в матче против Ромы;

Полузащитник Ромы Брайан Кристанте — гол в поединке с Манчестер Юнайтед;

Защитник Арсенала Пабло Мари — 90% точных передач в поединке против Вильярреала.

Вашему вниманию видео голов и обзор ответных полуфинальных матче Лиги Европы:

Арсенал — Вильярреал (0:0), Рома — Манчестер Юнайтед (3:2).