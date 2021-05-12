Англия

Сенегальский хавбек высказался о неудачном для мерсисайдского клуба розыгрыше.

Полузащитник Ливерпуля Садио Мане поделился мыслями о своих показателях в текущем розыгрыше.

"Это худший сезон в моей карьере. Я должен признать это. Если вы спросите меня, в чем дело, я не смогу ответить. Я всегда старался смотреть на вещи позитивно, вне зависимости от показателей и резульатов.

Я постоянно сомневаюсь в себе. Я даже прошел тест, чтобы узнать, правильно ли я питаюсь и изменилось ли что-то? Но результаты теста показали, что все в порядке.

Мне следует понять, что в жизни бывают и взлеты, и падения. Я продолжу работать и, возможно, вскоре ситуация изменится", — сказал сенегальский хавбек.

В текущем сезоне Мане принял участие в 31-м матче АПЛ, в котором забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Мане хочет инвестировать во французский клуб.