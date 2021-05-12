Италия

Наставник туринского клуба недоволен показателями своих подопечных.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло поделился ожиданиями от предстоящего матча 36-го тура Серии А против Сассуоло.

"Мы на одно очко отстаем от зоны Лиги чемпионов. У нас осталось три игры. В футболе может произойти все, поэтому нужно мыслить позитивнее.

Нам предстоит непростой матч. Наша цель – доказать, что мы заслуживаем попасть в Лигу чемпионов. Мы были разочарованы поражением от Милана, но наша цель не изменилась. Мы обязаны верить в нее.

У нашей команды много энергии. Сейчас мы злимся. Нам сложно смириться с текущим положением дел. Я обязан сделать так, чтобы имеющиеся футболисты показали свой лучший футбол", – сказал наставник "бьянконери".

Ранее вице-президент Ювентуса Павел Недвед прокомментировал слухи относительно главного тренера команды и Криштиану Роналду.