Испания

Наставник "матрасников" считает, что судейство — второстепенно.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне высказался об системе видеоповторов.

"Я уже много раз говорил, что с VAR футбол стал справедливее. Разумеется, систему можно улучшить, но это так. Иногда VAR может принять решение в твою пользу, а иногда – нет.

Внимание тренеров отвлекается от улучшения игры наших команд. Забудьте о судьях. В футболе всегда будут споры. Тренерам стоит беспокоиться о себе, о том, чтобы их команды играли лучше. 90 минут на победу, судьи и VAR – это второстепенно.

Мы провели отличный матч против Барселоны, нам стоит двигаться от игры к игре. Надеюсь, мы сможем и дальше поддерживать такой уровень. Я верю в игроков", – сказал аргентинский специалист.

Напомним, что в матче с Барселоной Атлетико девять раз сфолил на Месси и установил рекорд с сезона-2003/04