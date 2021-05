Легендарный нападающий лондонского Арсенала Деннис Бергкамп путем очередного голосования был выбран для включения в Зал славы АПЛ. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

До Бергкампа в Зал славы АПЛ были включены такие легендарные личности, как Алан Ширер, Эрик Кантона, Рой Кин и Тьерри Анри.

В составе "канониров" Деннис провел 423 поединка, в которых забил 120 голов. Вместе с лондонским клубом он трижды становился чемпионом АПЛ, четыре раза Кубок Англии и столько же раз Суперкубок страны.

Elegant, intelligent and the craftsman behind one of the most beautiful Premier League goals ever scored



🔴⚪️ Dennis Bergkamp is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/5Q6OftmoRQ