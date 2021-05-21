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Пражский клуб в шестой раз триумфовал в данном турнире.

Славия Прага стала победителем Кубка Чехии сезона 2020/21.

В финальном поединке турнира пражский клуб минимально обыграл Викторию из Пльзени (1:0). Это шестой Кубок Чехии в истории клуба. Чаще трофей завоевывала лишь пражская Спарта — семь раз.

Также в сезоне-2020/21 Славия стала чемпионом Чехии, завоевав чемпионство страны в третий раз подряд.

Всего в истории клуб в седьмой раз выиграл чемпионат страны (1996, 2008, 2009, 2017, 2019, 2020, 2021). Рекордсменом по титулам в Чехии является та же Спарта (1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2014).

В текущем сезоне Лиги Европы Славия дошла до четвертьфинала, уступив лондонскому Арсеналу по итогам двух встреч со счётом 1:1 и 0:4.

