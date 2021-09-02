ЧМ-2022. Отбор

Наставник португальцев отметил силу звездного форварда.

Сборная Португалии вырвала победу над национальной командой Ирландии в матче отбора к ЧМ-2022 благодаря дублю Криштиану Роналду.

Примечательно, что голы в ворота ирландцев стали для португальского форварда значимыми. Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную, забив 110 и 111 мячи в футболке своей национальной сборной.

Наставник португальцев Фернанду Сантуш похвалил португальского форварда, отметив феноменальные действия Роналду в матче против Ирландии.

"Это Роналду, он всегда такой. Это под силу великим игрокам – матч может складываться не лучшим образом, но они решают его исход», – сказал Сантуш в комментарии официальному сайту УЕФА.

Ранее сам Роналду высказался о своих рекордных голах за сборную Португалии.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Португалия — Ирландия.