ЧМ-2022. Отбор
Наставник португальцев отметил силу звездного форварда.
Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду. Фото Getty Images
02 сентября 2021, 10:35
Сборная Португалии вырвала победу над национальной командой Ирландии в матче отбора к ЧМ-2022 благодаря дублю Криштиану Роналду.
Примечательно, что голы в ворота ирландцев стали для португальского форварда значимыми. Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную, забив 110 и 111 мячи в футболке своей национальной сборной.
Наставник португальцев Фернанду Сантуш похвалил португальского форварда, отметив феноменальные действия Роналду в матче против Ирландии.
"Это Роналду, он всегда такой. Это под силу великим игрокам – матч может складываться не лучшим образом, но они решают его исход», – сказал Сантуш в комментарии официальному сайту УЕФА.
Ранее сам Роналду высказался о своих рекордных голах за сборную Португалии.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Португалия — Ирландия.