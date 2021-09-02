ЧМ-2022. Отбор

Португалец не сдерживал эмоций после матча против Ирландии.

Сборная Португалии вырвала победу над национальной командой Ирландии в матче отбора к ЧМ-2022 благодаря дублю Криштиану Роналду.

Примечательно, что голы в ворота ирландцев стали для португальского форварда значимыми. Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную, забив 110 и 111 мячи в футболке своей национальной сборной.

Роналду подвел итоги победного матча, рассказав, что помогло ему добиться столько значимого достижения в футболке национальной команды.

"Помощь болельщиков очень важна. Они придали нам сил. Я счастлив помочь команде победить, счастлив побить рекорд, но команда важнее всего.

Это мой рекорд, и он уникален. Я безумно рад, еще один [рекорд] в моей карьере. Моя мотивация исходит из желания продолжать играть в футбол, а также из моего недавнего контракта, благодаря которому я вернулся домой, чему рад.

Очень важно вставать каждый день с желанием стать лучше, порадовать фанатов и своих детей", — приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Португалия — Ирландия.