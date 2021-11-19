Англия

Испанский хавбек рассказал о работе с итальянским специалистом.

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас прокомментировал период своих выступлений, когда он играл за лондонский Челси под руководством Антонио Конте.

"Думаю, в случае с Антонио Конте, я впервые увидел человека, который точно знал, чего он хочет. Я словно ходил в школу. Честное слово, он объяснял каждый этап — от вратаря до последнего удара.

Возможно, его принципы немного отличались от моих, и поначалу мне было сложно. Много бега, высокая интенсивность, длительные тренировки, по два занятия в день, да еще и работа в тренажерном зале.

Я всегда исходил из собственных навыков, я отправлял мяч туда, где, как я думал, что он должен создавать наибольшую опасность для соперника. Я работал с такими тренерами как Гвардиола, который ставил позиционную игру, но позволял действовать на поле свободно. У Конте никакой свободы не было. Он сам говорил мне, куда отдать пас.

В тот момент мне было 29 лет и тогда моя карьера длилась уже 13 лет. Я играл в финалах разных турниров, много чего выиграл, а тут приходит мужик и говорит мне, куда я должен отдавать передачи.

Все это было похоже на идеальный механизм, где не было никакой свободы, но все четко понимали и знали, что нужно сделать на поле. И мне это очень помогло, так как мои партнеры по команде знали, куда пойдет та или иная передача", — приводит слова Фабрегаса CBC Sports.

Напомним, в начале ноября Конте стал главным тренером Тоттенхэма.

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