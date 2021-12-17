Англия

Наставник Тоттенхэма высказался о главной проблеме европейского футбола.

Английский футбол в последние недели очень сильно страдает от коронавируса — один за другим руководство АПЛ переносит матчи чемпионата.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте, чья команда успела пропустить три поединка Премьер-Лиги, высказался о вакцинации футболистов.

"Каждый человек должен принимать решение самостоятельно. Я принял для себя его, равно как и моя семья. Я могу хотеть чего угодно, но каждый волен сам решать, что ему делать или не делать.

Сложно забраться к человеку в голову. Я не могу заставить футболиста вакцинироваться — это неправильно. Любой человек, будь-то футболист Тоттенхэма или прохожий на улице, должен сам принимать решение", — приводит слова итальянского специалиста BBC.

Напомним, из-за коронавируса АПЛ перенесла поединки не только три поединка Тоттенхэма, но и матчи Саутгемптон — Брентфорд, Уотфорд — Кристал Пэлас, Эвертон — Лестер Сити, Уотфорд — Бернли и Манчестер Юнайтед — Брайтон.

Ранее сообщалось, что клубы Премьер-Лиги приняли решение провести заседание относительно назревшего кризиса в чемпионате.