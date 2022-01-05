Италия

В Серии А повторяется история прошлого сезона.

В среду, 5 января, Наполи должен получить запрет на поездку в Турин от службы здравоохранения Кампаньи — сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

Ранее руководство Серии А заявило, что не будет переносить матчи и уже отказала Салернитане в переносе матча против Венеции.

В минувшем сезоне матч Ювентус — Наполи был перенесен по тем же причинам.

Поскольку и Неаполь, и Салерно находятся в Кампанье, то запрет, полученный Наполи, сможет использовать и Салернитана.

В 19-м туре Серии А Салернитана уже не явилась на матч с Удинезе. Дальнейшая судьба этого поединка пока не решена.