Англия

В Англии разгорается новый скандал, связанный с букмекерскими конторами.

Футбольная ассоциация Англии начала расследование против лондонского Арсенала, касательно его выступлений в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, букмекерская организация уведомила ФА о подозрительно высокой и необычной ставке на желтую карточку, полученную игроком Арсенала в матче АПЛ в нынешнем сезоне.

В Футбольной ассоциации Англии сообщили, что знают об этом инциденте и уже его расследует.

Ранее сообщалось, что Томиясу и Смит-Роу могут пропустить ответный матч Кубка Лиги против Ливерпуля.