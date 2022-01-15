Англия

Руководство лиги удовлетворило просьбу "канониров".

Лондонский Арсенал накануне поединка 22-го тура Английской Премьер-Лиги против Тоттенхэма подал официальный запрос о переносе матча, так как в составе команды осталось всего 12 здоровых футболистов.

Несмотря на протесты со стороны "шпор", руководство АПЛ удовлетворило просьбу "канониров" и приняло решение в их пользу, сообщает официальный Twitter Тоттенхэма.

Following a request from Arsenal FC, the Premier League Board met today and regrettably agreed to postpone the North London Derby, due to be played at 4:30pm on Sunday 16 January.



Full PL statement ⤵️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2022

Таким образом, дерби Северного Лондона будет сыграно в другой день.

Напомним, поединок между Арсеналом и Тоттенхэмом должен был состояться завтра, 16 января.

Ранее сообщалось о проблемах с сердцем у форварда "пушкарей" после перенесенного коронавируса.