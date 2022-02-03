Англия

Брентфорд рискует остаться без главного тренера у бровки в предстоящем матче Кубка Англии.

Главный тренер Брентфорда Томас Франк сдал положительный тест на коронавирус, поэтому временно его команды вынуждена продолжать тренировочный процесс без него. Об этом сообщает официальный сайт "пчел".

Исходя из медицинских протоколов, датскому специалисту необходимо сдать два отрицательных теста, чтобы получить разрешение руководить своими подопечными у бровки поля в предстоящем матче 1/16 финала Кубка Англии против Эвертона, который состоится 5 февраля в 17:00.

Если же этого не произойдет, то Брентфорд будет вынужден выйти на кубковый поединок с "ирисками" без своего главного тренера, а его обязанности временно возьмет на себя один из помощников Франка - Брайан Раймер.