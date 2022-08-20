Англія

Англієць забив свій 185 гол у складі "шпор" в АПЛ.

У матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем на своєму полі здобув перемогу над Вулвергемптоном з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 64 хвилині, а його автором став нападаючий "шпор" Гаррі Кейн, для якого цей забитий м'яч став 185 за лондонський клуб у матчах АПЛ.

Таким чином Кейн побив рекорд колишнього форварда Манчестер Сіті Серхіо Агуеро за кількістю голів за один клуб в АПЛ.

Після трьох турів Тоттенгем вибрався на перше місце в АПЛ, маючи у своєму активі сім очок, що на один бал більше, ніж у Манчестер Сіті та Арсеналу, але у них є гра в запасі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Вулвергемптон.