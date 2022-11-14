Англія

37-річний футболіст розкритикував свій нинішній клуб.

Кріштіану Роналду розчарований ставленням себе з боку Манчестер Юнайтед.

"Манчестер Юнайтед намагався змусити мене піти з команди. Не лише головний тренер, а й інші люди, які перебувають усередині клубу. Я відчував, що мене зрадили.

У мене є відчуття, що деякі люди не хотіли бачити мене в Манчестер Юнайтед не лише цього, а й минулого сезону", — наводить слова Роналду PiersUncensored.

Цього сезону португалець провів десять матчів в АПЛ і забив один гол.