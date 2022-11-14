37-річний футболіст розкритикував свій нинішній клуб.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
14 листопада 2022, 00:36
Кріштіану Роналду розчарований ставленням себе з боку Манчестер Юнайтед.
"Манчестер Юнайтед намагався змусити мене піти з команди. Не лише головний тренер, а й інші люди, які перебувають усередині клубу. Я відчував, що мене зрадили.
У мене є відчуття, що деякі люди не хотіли бачити мене в Манчестер Юнайтед не лише цього, а й минулого сезону", — наводить слова Роналду PiersUncensored.
Цього сезону португалець провів десять матчів в АПЛ і забив один гол.