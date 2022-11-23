Англія

Португалець покинув "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед вирішив розірвати контракт з нападником Кріштіану Роналду після скандального інтерв'ю.

Як повідомляє видання The Telegraph, португальський гравець не отримає компенсацію після розірвання угоди.

Зазначимо, що згідно з контрактом Кріштіану Роналду повинен був грати за Манчестер Юнатйед ще вісім місяців.

Нагадаємо, що Роналду приєднався до Юнайтед другий раз влітку 2021 року. З того часу він не виграв з клубом жодного трофея.

Раніше повідомлялось, що португалець, який зараз готується до першого туру чемпіонату світу зі збірною, висловився щодо відходу.