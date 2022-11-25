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Football.ua прослідив хронологію стрімкого падіння видатного португальця

Напевно, лише одна новина під час мундіалю могла викликати шалений хайп прямо зараз – Кріштіану Роналду залишив Манчестер Юнайтед. Втім, після скандального інтерв'ю це було лише питанням часу. Уявіть, чотири роки тому португалець перебував у світлі софітів, вигравши четверту чемпіонську лігу з Реалом, а літом 2018 року шокувавши медіа-простір трансфером до Ювентусу. Це мала бути доволі гарна історія та не зуміла стати такою. У цьому матеріалі коротко згадаємо трагічне падіння Роналду.

Відхід з Мадриду все ж таки був помилкою

На Барнабеу Кріштіану Роналду виграв все і навіть більше. Саме у цьому місці він перетворився з просто одного з найкращих у світі в живу легенду планетарного масштабу. Згадувати кількість голів чи Золотих м'ячів завдання не дуже потрібне. Всі все чудово знають.

Хто б міг тоді подумати та уявити, що Київ розпочне точку зворотного відліку у кар'єрі видатного футболіста. Так, у фіналі тієї Ліги чемпіонів Реал в черговий раз захистив титул найкращої команди, обігравши Ліверпуль. І хоча Кріштіану не зміг відмітитися голом, залишав іспанську столицю на коні. Втім, тоді про це ще ніхто не здогадувався.

На чемпіонаті світу 2018 року він в черговий раз довів свою геніальність трьома м'ячами у ворота іспанців та допоміг Португалії здобути ключову перемогу проти Марокко, а після завершення мундіалю несподівано вирішив кинути собі новий виклик. Одним лише хайпом після переїзду до Турину він моментально змусив керівництво та вболівальників Ювентуса не думати про величезний чек, який клуб заплатив мадридському Реалу. Пост про перехід Кріша усього лише за один день встановлював рекорди по кількості лайків, а акаунт "зебр" тоді ласкаво вітав практично 1,5 мільйони нових фоловерів з різних куточків футбольного світу. Про продаж футболок на суму понад 55 мільйонів євро вже промовчимо.

Отже, один з найдорожчих трансферів в історії футболу з самого початку виглядав ласим шматочком та неймовірною інтригою найближчих років. Перехід до італійського гранду був вигідним з усіх точок зору – маркетингова пушка, мотивація Кріштіану, який у подібному настрої здатен творити неможливі речі, потенціал, гарантія результату. Не забуваємо, що Ювентусу тоді ніяк не підкорявся кубок чемпіонів, отже спокуситися на подібний трансфер було аж надто легко. Скажіть чесно, хто б відказався тоді забрати до себе подібного футболіста, який перебував на піку слави та гарантовано давав якість? Питання риторичне.

Проте відкинувши усі ці аспекти ми побачимо, можливо, найголовніший – ігровий. Стилістично туринці не надто підходили Роналду, а подальші виступи на Альянц Стедіумі підтвердили тезу. Прихід КріРо зламав ігрову модель коуча Массіміліано Аллегрі та, забігаючи наперед, фактично нівелював прогрес команди та навіть частково призвів до її поступової деградації.

Починалося непогано – 30 результативних дій лише у одній Серії А, 6+2 у Лізі чемпіонів. Квінтесенцією запрошення Роналду стало протистояння проти мадридського Атлетіко у 1/8 фіналу, чи не найбільш улюбленого клієнта португальця, коли Ювентус поступився 0:2 на Ванда Метрополітано, проте завдяки магічному бомбардиру з його блискучим бенефісом відправився до чвертьфіналу. Далі вилетіли від Аякса, але у плей-оф того розіграшу забивав лише Кріштіану Роналду.

Сезон-2019/20 – 31 голясо у чемпіонаті та чотири у чемпіонській лізі. Втім, почали з'являтися й перші проблеми. Наприклад, інтеграція Пауло Дібали, який не зміг перебувати у звичній ролі через португальця. А коли пальму бомбардирської першості у Серії А в Кріша відібрав Фабіо Квальярелла (це сталося у першому сезоні)? Навряд зірковому футболісту це було до вподоби.

У Реалі роками будували систему під нього, багато партнерів жертвували собою задля гольових подвигів Роналду, як Бензема, який просто розквітнув після відходу свого конкурента. У Турині ж перелаштувати процеси не вдалося.

Повернення

Ще один хітовий трансфер відбувся минулого року. Знову низка рекордів, наприклад, акції Юнайтед моментально злетіли у ціні та подорожчали на потужні 650 мільйонів євро, пост у Instagram щодо переходу набрав навіть більше лайків, ніж більш сенсаційний та резонансний трансфер Ліонеля Мессі до Парижу, а хайпу було на заздрість кожному.

Знову ж таки суто з подібних точок зору, як-то маркетингу чи нового / старого виклику, було очевидно – це доволі цікавий крутий вибір. Проте випадок з Манчестером вийшов схожим на туринський. За час відсутності футболіста багато звичних речей змінилося. Командою керував Сульшер і будував клуб виходячи з власного бачення футболу. Може не завжди вектор виходив правильним, проте якщо керівництво дійсно хотіло досягти успішних результатів – варто було зачекати та дати норвежцю необхідні ресурси. Воно наче й було подібним чином, проте один трансфер португальця моментально перекреслив інші переходи минулого літа. Гравці підбиралися під певну систему та ролі, а наявність Кріштіану змушували піти на кардинальну зміну стилю.

Не ставити його у основний склад було справжньою дикістю і було одразу зрозуміло, що в тодішнього коуча Юнайтед не вистачить сміливості та жорсткості посадити легендарну приму у запас. Лише тен Гаг наважився на подібний крок, проте напевно не обійшлося без ультиматумів, коли голландець лише збирався змінювати Амстердам на Манчестер.

Звісно, зійтися характерами з тиранічним тренером Кріштіану не зміг. Той почав демонстративно саджати гравця на лаву запасних чи зовсім не випускати його на футбольне поле, команда лише виграла від подібного рішення, а самолюбство Роналду було розчавлене.

Далі ви знаєте на чому закінчилася ця неоднозначна історія.

Назвати повернення на Траффорд провалом не вийде.

Минулого сезону португалець забив вісімнадцять голів у чемпіонаті та доклав до цього шість у чемпіонській лізі. Якби не його взяття воріт проти Вільярреалу та Аталанти, Юнайтед замість плей-оф головного єврокубка знову змушував би себе слухати та радіти гімну Ліги Європи. Практично три десятки результативних дій – це дуже солідний показник. Проте прямо зараз Манчестеру потрібно нарешті обрати шлях подальшого розвитку, а будувати майбутнє з віковим футболістом, який тягне ковдру на себе є ідею доволі спірною.

Ба більше, Роналду цієї кампанії не схожий на самого себе й позбувся фірмової впевненості у собі, переставши забивати та демонструючи посередні показники.

Зміна оточення у подібному випадку просто необхідна.

Конфлікт

Багато розповідати про нещодавній конфлікт немає сенсу, бо він максимально свіжий у пам'яті. Якщо коротко, Роналду вирішив піти ва-банк та просто зробити умови, коли його забажають вигнати з колективу, і йому дійсно вдалося реалізувати план.

Давати інтерв'ю скандальному англійському журналісту Пірсу Моргану – це зашквар сам в собі, а виносити на огляд широкої публіки внутрішні проблеми – негарне ставлення у квадраті. Дісталося всім починаючи з тренерів Мю, закінчуючи менеджментом.

Найцікавіше, що Глейзери незабаром після цього розпочали пошуки нового володаря клубу, щоб передати йому проблемний актив. Невже дійшло після вогнянного спічу Кріштіану?

Жартуємо, проте якщо американці дійсно позбавляться манкуніанців, фанати мають сказати кілька добрих слів й на адресу португальця.

Спадок видатного футболіста у Манчестері помітно потускнів враховуючи нещодавні події і подібний факт дуже засмучує.

Що далі?

Поки що очевидних кандидатів на запрошення Роналду немає. Бернлі Венсана Компані вже відмовився від цього (хоча те ще питання чи вибрав би сам Кріштіану подібний варіант), а з топових колективів хтось малоймовірно буде терпіти забаганки світової зірки, котра поступово крокує в сторону завершення футбольної кар'єри.

Ні, напевно хтось таки спокуситься на португальця, особливо якщо гравець проведе дуже якісний чемпіонат світу, проте подібних варіантів не багато. Найбільш очевидний – лісабонський Спортінг, що буде гарною історією, проте головний тренер віце-чемпіона Португалії Рубен Аморім влітку давав прозоро зрозуміти, що йому не потрібен подібний гравець, який може суттєво вплинути на баланс його колективу й зламати вибудовану систему. Казали, що Аморім може навіть залишити клуб та висунути ультиматум керівництву.

Є варіант з МЛС або арабськими странами, проте подібна екзотика навряд спокушає футболіста.

Словом, з нетерпінням чекаємо на новину про новий клуб Кріштіану – як думаєте, який буде наступним на його шляху?