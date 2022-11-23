Англія

Football.ua пропонує вам припустити, яке майбутнє очікує португальського гравця.

Манчестер Юнайтед вирішив розірвати контракт з нападником Кріштіану Роналду після скандального інтерв'ю.

Football.ua пропонує вам припустити, яке майбутнє очікує португальського гравця:

Зазначимо, що Роналду приєднався до Юнайтед другий раз влітку 2021 року. З того часу він не виграв з клубом жодного трофея.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чи отримає Кріштіану Роналду компенсацію від Манчестер Юнайтед.