ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Кріштіану Роналду прокоментував ситуацію з Бруном Фернандешем.

Нападник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував інцидент зі своїм одноклубником та партнером із національної команди Бруну Фернандешем.

"На чемпіонатах світу завжди бувають такі моменти. У мене з ним чудові стосунки. Я запитав його, чи прибув він до Катару на човні, тому що його літак спізнився.

У команді чудова атмосфера, куленепробивна та залізна. Не питайте інших гравців, які прийдуть на прес-конференцію, про мене вам не потрібно говорити про Кріштіану Роналду. Поговоріть з ними про чемпіонат світу", — наводить слова Роналду Record.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилося відео, де Роналду та Фернандеш потиснули один одному руки, але останній навіть не дивився у бік першого.

Свій перший матч на ЧС-2022 у Катарі збірна Португалії проведе проти Гани. Гра відбудеться 24 листопада.