Англія

Лондонці підпишуть захисника.

Челсі активно попрацював на трансферному ринку в поточне вікно переходів та не збирається зупинятись на цьому.

Як стверджує авторитетний інсайдер Фабріцио Романо, лондонці підпишуть ще одного новачка — Мало Гюсто з Ліона.

Стверджується, що французький захисник, не дивлячись на підписання контракту с Челсі, залишок сезону проведе в Ліоні на правах оренди. "Ткачі" отримають 30 мільйонів євро плюс бонуси.

В поточному сезоні Мало Гюсто зіграв уже 15 матчів на клубному рівні, в яких він відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гаверц має намір покинути Челсі, якщо команда не потрапить в Лігу чемпіонів.