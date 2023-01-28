Лондонці підпишуть захисника.
Мало Гюсто, getty images
28 січня 2023, 10:57
Челсі активно попрацював на трансферному ринку в поточне вікно переходів та не збирається зупинятись на цьому.
Як стверджує авторитетний інсайдер Фабріцио Романо, лондонці підпишуть ще одного новачка — Мало Гюсто з Ліона.
Стверджується, що французький захисник, не дивлячись на підписання контракту с Челсі, залишок сезону проведе в Ліоні на правах оренди. "Ткачі" отримають 30 мільйонів євро плюс бонуси.
В поточному сезоні Мало Гюсто зіграв уже 15 матчів на клубному рівні, в яких він відзначився результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гаверц має намір покинути Челсі, якщо команда не потрапить в Лігу чемпіонів.