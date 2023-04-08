Англія

Клуб виступив із офіційною заявою.

Після поразки від Вулвергемптона Челсі опублікував офіційну заяву із засудженням гомофобних скандувань на стадіоні Молінью на адресу команди:

"Футбольний клуб Челсі вважає будь-які форми дискримінаційної поведінки абсолютно неприйнятними.

Він засуджує гомофобні скандування деяких домашніх уболівальників на стадіоні Молінью сьогодні вдень.

Челсі продовжуватиме тісно співпрацювати з "Челсі Прайд" і широким футбольним співтовариством, щоб викорінити ці огидні вигуки з нашого виду спорту".

Після 30 матчів Челсі має у активі 39 очок та посідає одиннадцате місце у АПЛ.