Англія

Гра чемпіонату Англії була перенесена на прохання місцевої поліції.

Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив, що матч 34 туру англійської Прем'єр-ліги проти Челсі перенесено на вівторок, 2 травня.

Спочатку гра мала пройти в суботу, 29 квітня, проте на прохання місцевої поліції Лондона, вона була перенесена з метою безпеки та дотримання порядку на матчі.

"Ми дуже розчаровані перешкодами, які ця зміна календаря спричинить для наших фанів, особливо після того, як цей матч спочатку було схвалено на суботній вечір", — йдеться у заяві Арсенала.

Після 30 турів Арсенал набрав 73 очки та посідає перше місце в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на шість балів, але "городяни" мають гру в запасі. У Челсі – 39 очок та лише 11 місце.