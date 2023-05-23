Англія

Востаннє "сороки" намагалися потрапити до турніру через кваліфікацію у сезоні-2003/04.

Ньюкасл у матчі 37 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з Лестером (0:0).

Завдяки цьому нічийному результату "сороки" стали недосяжними для Ліверпуля, який посідає п'яте місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи на чотири бали.

Для Ньюкасла це перше потрапляння до групового етапу Ліги чемпіонів у сезоні-2002/03.

Також зазначимо, що у сезоні-2003/04 "сороки" намагалися пройти до групи Ліги чемпіонів через кваліфікацію, але поступився сербському Партизану в серії післяматчевих пенальті.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ньюкасл — Лестер.