Востаннє "сороки" намагалися потрапити до турніру через кваліфікацію у сезоні-2003/04.
Гравці Ньюкасла, Getty Images
23 травня 2023, 10:16
Ньюкасл у матчі 37 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з Лестером (0:0).
Завдяки цьому нічийному результату "сороки" стали недосяжними для Ліверпуля, який посідає п'яте місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи на чотири бали.
Для Ньюкасла це перше потрапляння до групового етапу Ліги чемпіонів у сезоні-2002/03.
Також зазначимо, що у сезоні-2003/04 "сороки" намагалися пройти до групи Ліги чемпіонів через кваліфікацію, але поступився сербському Партизану в серії післяматчевих пенальті.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ньюкасл — Лестер.