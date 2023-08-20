Англія

Наставник "городян" поділився своїми думками після гри з Ньюкаслом.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру АПЛ проти Ньюкасла (1:0).

"У мене немає слів, щоб висловити мою подяку за гру, яку ми показали. Це було дуже добре. Це була друга гра у чемпіонаті, але після того, що ми зробили минулого сезону, ми все ще на вершині.

Ми говорили про менталітет. Причина, через яку ми виграли, полягала в нашому менталітеті, і ми знову це довели.

Філ Фоден – фантастичний гравець. Він може грати на багатьох позиціях. Він є реальною загрозою. Я дуже задоволений.

Розмова з вболівальником? Він сказав мені зробити заміну, а я відповів, сядь сюди і зроби це сам. Гра проходила у гарному темпі. Я не бачив, щоб гравці надто втомилися. Було нелегко вносити зміни, тож я цього не робив", — наводить слова Гвардіоли ВВС.

Раніше свій стан після операції прокоментував півзахисник "міщан" Кевін де Брюйне.