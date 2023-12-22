Англія 22 грудня 2023, 15:27 Ліверпуль продовжуватиме виступи у змаганнях під егідою УЄФА Черговий клуб АПЛ наразі не гратиме в Суперлізі. Гравці Ліверпуля, getty images 22 грудня 2023, 15:27 Напередодні Європейський Верховний суд своїм останнім на цей момент рішенням заборонив УЄФА та ФІФА накладати санкції на клуби, які беруть участь у альтернативних змаганнях. На цю новину вже відреагував головний лобіст ідеї створення Суперліги, президент мадридського Реала Флорентіно Перес, а також генеральний директор Суперліги Бернд Райхарт. Втім, Ліверпуль став одним із тих клубів, які виступили проти створення Суперліги. Про це повідомляє Sky Sports. Зазначається, що мерсісайдський клуб продовжуватиме виступи в турнірах під егідою УЄФА. BREAKING: Liverpool say they will continue to participate in UEFA competitions following the Super League ruling on Thursday 🔴 pic.twitter.com/JikWjjaVwn — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 22, 2023 Команди Ліверпуль Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте