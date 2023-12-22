Англія

Керманич Астон Вілли — про галас навколо потенційного створення нового європейського футбольного турніру.

Напередодні Європейський Верховний суд своїм останнім на цей момент рішенням заборонив УЄФА та ФІФА накладати санкції на клуби, які беруть участь у альтернативних змаганнях на кшталт Суперліги.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловив свою думку щодо можливого запуску Суперліги.

"Не знаю, що я можу сказати з цього приводу, тому що моя Суперліга — це АПЛ. Я хочу грати в єврокубках з Астон Віллою", — цитує слова Унаї Емері Mundo Deportivo.

Нагадаємо, наступний матч у рамках Прем'єр-ліги Астон Вілла проведе Шеффілд Юнайтед. Початок 22 грудня о 22:00 за київським часом.