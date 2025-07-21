Англія

Експівзахисника збірної Англії та зірку Ньюкасла й Тоттенгема знайшли у критичному стані вдома — зараз його життю нічого не загрожує.

Колишній півзахисник збірної Англії Пол Гаскойн був терміново шпиталізований після того, як його знайшли у напівпритомному стані в його власному будинку. Інцидент стався в п’ятницю, 18 липня. Один із друзів ексфутболіста виявив його у спальній кімнаті та викликав швидку допомогу.

Легенду англійського футболу доставили до реанімаційного відділення, а згодом перевели до стаціонару. Медики стабілізували стан пацієнта, і на ранок суботи, 19 липня, його життю вже нічого не загрожувало. Попри покращення, Гаскойн ще певний час залишатиметься під наглядом лікарів.

Пол Гаскойн запам’ятався яскравою кар’єрою у складі таких клубів, як Ньюкасл, Тоттенгем, Лаціо та Рейнджерс. Зі шотландським грандом він здобув два чемпіонства і національний кубок, а з Тоттенгемом – Кубок Англії. У складі збірної Англії Гаскойн провів 57 матчів і забив десять м’ячів.

Після завершення кар'єри футболіста Гаскойн спробував себе у тренерстві, але його досвід на чолі Кеттерінг Таун тривав лише рік. Відтоді він залишив професійний футбол, а в останні роки часто з’являвся в новинах через проблеми зі здоров’ям.