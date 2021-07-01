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Football.ua рассказывает об истории следующего соперника сборной Украины на Евро-2020 и наших с ним взаимоотношений.

"Сине-желтый" путь на чемпионате Европы продолжается! На очереди соперник, о котором мы знаем не понаслышке, так как в истории нашего противостояния с англичанами хватает различных событий самого разного эмоционального оттенка. Перед четвертьфиналом предлагаем вам небольшое досье на сборную "трех львов".

История

Английская футбольная ассоциация является старейшей в мире, не зря ведь команду с Туманного Альбиона называют родоначальниками футбола, пусть кое-кто во главе с шотландцами может с этим и не согласится:)

Основана же FA в 1863 году, членом ФИФА стала в 1905, а УЕФА — 1954.

"Три льва" на пару с шотландскими "товарищами" также отметились любопытным достижением в 1872 году — сыграли первый международный поединок национальных сборных. Та игра, к слову, завершилась также, как и на текущем Евро — 0:0.

На первый в истории чемпионат мира Англия не поехала по причине разногласий с ФИФА, однако уже на следующий мундиаль отправилась, правда, покинула турнир уже на стадии 1/4 финала, уступив действующим чемпионам из Уругвая (2:4).

"Золотым" периодом в истории родоначальников Игры являются 60-ые. Тогда команда под руководством культового наставника Альфа Рамсея покорила главную вершину в своей насыщенной истории — выиграла домашний чемпионат мира в 1966 году, в легендарном и несколько скандальном финале разобравшись с ФРГ (4:2). Хет-триком в той встрече отметился форвард Вест Хэма Джеффри Херст.

Тот триумф так и остался единственным на крупных турнирах для англичан. Ни до, ни после команда и близко не подбиралась к кубку мира и Анри Делоне, зато традиционно считалась одним из главных фаворитов.

Два последних относительных успеха случились на домашнем Евро-1996, где лихая банда Терри Венейблса во главе с Аланом Ширером и Полом Гаскойном добралась до полуфинала, где уступила Германии в серии послематчевых пенальти. Решающий удар с "точки", к слову, запорол нынешний рулевой "трех львов" — Гарет Саутгейт, под руководством которого англичане в 2018 году стали четвертой командой мира на российском мундиале.

Во временном промежутке между 1996 и 2021 британцы успели не только драматичным образом покинуть несколько турниров после серий одиннадцатиметровых, ставших для них настоящим незакрытым гештальтом, но и вовсе сенсационно пролететь мимо Евро-2008, пропустив вперед Хорватию и Россию Гуса Хиддинка. Тем не менее тот провал уже изрядно позабыт, а нынешнюю Англию вполне можно считать одной из главных соискательниц больших трофеев, но!

Тренер, состав и тактика

После провалов на чемпионате мира-2014 в Бразилии, где Англия с одним очком заняла последнее место в группе с Уругваем, Италией и Коста-Рикой, а также неожиданного и бесславного вылета от скромной Исландии в 1/8 финала Евро-2016 пост №1 покинул тогдашний наставник Рой Ходжсон, место которого занял Сэм Аллардайс.

Коуч проработал на своем посту недолго, вляпавшись в громкий скандал с трансферами игроков, посредником которых якобы, используя свой высокий статус, "Биг Сэм" мог помочь неким азиатским бизнесменам, коими оказались, какая неожиданность, местные журналисты.

На место уволенного Аллардайса пришел в прошлом известный игрок, но весьма загадочный тренер — Гарет Саутгейт.

Каких-то регалий на посту Мидлсбро либо английской молодежки у коуча не было. Напротив, перспективные англичане ведомые молодыми Джесси Лингардом, Харри Кейном, Данни Ингсом, Рубеном Лофтус-Чиком и другими, даже не вышла из группы на Евро-2015, заняв последнее место.

Короче говоря, работа с родной национальной сборной стала настоящим подарком судьбы для Саутгейта, которым он, пока что, распоряжается довольно спорно.

Да, на чемпионате мира в России Англия сумела дойти до полуфинала, однако сделала это в не самом уверенном стиле. В группе одолели лишь аутсайдеров — Панаму и Тунис, а в плей-офф едва не вылетели от Колумбии, затем одолев крепких шведов и вылетев от Хорватии, проводившей третий матч кряду на том турнире с дополнительным временем. Тем не менее это не отменяло эйфории у поклонников команды с острова, жаждущих продолжения банкета уже на будущих турнирах.

Впечатления от ЧМ-2018 плавно перетекли на Евро-2020, где родоначальники футбола снова выглядят, мягко говоря, неубедительно. Как сказал бы великий Станиславский: "не верю"!

Имея под рукой изысканных мастеров любого профайла, способных играть в яркий, комбинационный и результативный футбол, наставник "трех львов" предпочитает зрелищу — прагматизм, за что получает порцию критиков от английских СМИ и нейтральных болельщиков. Надо сказать, вполне заслуженную.

Да, Англия пока вполне надежно действует в защите, не пропустив на турнире ни единого мяча, однако и атака далеко не блещет — лишь четыре забитых мяча, причем половина из них состоялась в поединке с Германией в 1/8 финала. По количеству ожидаемых голов родоначальники — четвертая команда с конца на этом Евро! Хуже лишь вылетевшие Финляндия, Венгрия и Словакия.

Ну а некоторые высказывания Саутгейта в пресс и вовсе вызывают недоумение. К примеру, на вопрос о ревностном игноре Джейдона Санчо, лучшего по системе гол+пас вингера среди всех, имеющихся в обойме коллектива, тренер ответил, что "некоторые из наших игроков впервые поехали на крупный турнир, и еще слишком молоды". Но можно ли называть одного из лучших созидательных игроков в топ-4 европейских лиг неопытным и не готовым справляться с давлением? А новоиспеченного победителя Лиги чемпионов Бэна Чиллвела?

Словом, раз наставник англичан имеет пространство для подобных маневров, значит есть из кого выбирать, не жертвуя качеством. Состав у Англии и вправду на загляденье — на всех позициях, разве что, кроме вратарской, сумасшедшая конкуренция. О чем говорить, если лишь на одну позицию правого латераля претендовало сразу четверо кандидатов?! В созидании также хватает разноплановых игроков — Кейн, Санчо, Стерлинг, Грилиш, Фоден и тд.

Кроме того, состав "трех львов" самый дорогой среди всех участников континентального форума — более миллиарда евро. Осталось лишь воплотить потенциал на деле. Пока что создается ощущение, что решения тренерского штаба лишь сковывают эту сборную Англии, не позволяя ей играть в доминирующий и яркий футбол. Да и плацдарм для роста имеется, так как команда с Альбиона самая молодая на Евро-2020 (25,7 лет).

В поединках на текущем турнире Гарет Саутгейт попробовал три варианта расстановки — 4-2-3-1, 4-3-3 и 3-4-3. Последняя принесла успех в принципиальной встрече с немецкой сборной. Тем не менее схема с двумя центральными защитниками использовалась чаще всего, поэтому тренерский штаб наверняка предпочтет именно ее в угоду большей компактности и ограничению пространства для наших атакующих игроков.

В атаке точно сыграют Кейн и Стерлинг, неожиданно ставший основным на этом чемпионате Европы, забив три мяча из четырех своей команды, а вот на другом крыле атаки могут быть маневры — от блеклого на этом турнире Фодена, до стучащихся в основу Санчо и Грилиша. В полузащите точно сыграет круто проявивший себя на групповом этапе "солдат" Марсело Бьелсы — Келвин Филлипс, а вот дальше может быть все, что угодно в зависимости от выбора формации.

Личные встречи

Всего наша национальная команда провела семь поединков против родоначальников футбола, из них две игры имели статус товарищеских.

Первыми официальными встречами со сборной "трех львов" стали отборочные матчи на мундиаль в Южной Африке в 2009 году. На легендарном Уэмбли "сине-желтые" уступили хозяевам 1:2, затем взяв реванш в Днепропетровске благодаря роскошному дальнему выстрелу Сергея Назаренко.

В следующий раз наши пути пересеклись на домашнем для Украины Евро-2012, и вы точно навсегда запомнили ту игру. Да-да, гол Уэйна Руни и не засчитанное взятие ворот Марко Девича, за который у нас до сих пор имеется огромный зуб на Англию, и лично на арбитра Виктора Кашшаи.

После того чемпионата Европы состоялись на данный момент последние матчи против "трех львов" в отборе на ЧМ-2014. Роскошный гол Евгения Коноплянки позволил нам увезти лишь один пункт из Лондона, а в Киеве была расписана гроссмейстерская нулевка, которой позавидовал бы даже легендарный Гарри Каспаров.

Подробнее об этих встречах поговорим в отдельном материале, а пока пожелаем сборной Украины удачи в тяжелейшей битве с англичанами!

Роман Котляр, Football.ua