Чтиво

Британские СМИ подвели итог выступлению своей команды в четвертьфинале Евро-2020.

Сборная Англии сумела в Риме обыграть национальную команду Украины (4:0), благодаря чему создала себе уверенное подспорье для победы на чемпионате Европы-2020, так как следующие два матча сможет провести при трибунах родного Уэмбли.

Украина — Англия 0:4 Видео голов и обзор матча

Английская пресса всегда была строга к команде Гарета Саутгейта, однако, чем ближе их сборная подходит к решающему противостоянию за кубок Анри Делоне, тем сильнее уменьшается градус критики в сторону "трех львов". После отчетной игры мы в лишний раз в этом убедились.

BBC

"Саутгейт устроил команде холодный душ после Германии" — с такого тезиса начинается статья на одном из крупнейших спортивных ресурсов Великобритании.

BBC фактически не уделило внимания игре сборной Украины, так как, по мнению редакции, их сборная в этом матче сделала все для того, чтобы соперники не влияли на результат: "До сих пор есть непонятные ощущения от наблюдений за игрой Англии — она не должна быть такой. Однако, мы ожидали, что матч против Украины станет яркой оберткой для победы на предыдущем этапе, но команда Саутгейта в очередной раз сыграла в своем новом стиле, доказав работоспособность такой системы.

Сейчас даже те, кто ранее считал, что поддержка Англии сопровождается постоянным темным облаком пессимизма, могут почувствовать, как сквозь них пробивается немного солнечного света. Было бы глупо нивелировать опасность Дании, но Англия в таком настроении и форме не должна никого бояться".

The Guardian

"Англия играла как в мечтах, но с такой уверенной командой Саутгейта это является реальностью", — заголовок от обозревателя ресурса Джонатана Лью не оставляет пространства для раздумий — в редакции данного ресурса также довольны выступлением своей национальной команды.

"Когда вы начали понимать, что этот матч какой-то странный? Возможно, это был момент, когда немецкий арбитр совершил последний акт покровительственного милосердия: закончил игру на 90-й минуте без компенсированного времени. Возможно, это произошло, когда Гарет Саутгейт без особых усилий выполнил тройную замену в середине второго тайма, тем самым закрепив статус неконкурентоспособной игры со стороны соперников. Возможно, это было, когда Джордан Хендерсон — черт, Джордан Хендерсон! — забил свой первый в истории гол за сборную и вывел сборную Англии, со счетом 4:0, в полуфинал крупного турнира и отпраздновал это импровизированным ударом кулаком по воздуху? Будем честны, у него в голове тогда проскочило: "Я и не думал, что надо готовиться к празднованиям гола".

Обещание опасного хождения по минному полю против быстрой и бесстрашной украинской сборной испарилось в течение одного горячего часа в Риме. Победоносный, мстительный и оправданный, Гарет Саутгейт и его команда возвращаются домой, где будут играть в полуфинале против... ах, кого это волнует. Давайте все напьемся и будем растекаться по диванам!

Люди и дальше будут жаловаться, потому что, в конечном итоге, людям нравится это делать. Люди будут продолжать громить критикой Англию, потому что им нравится громить критикой Англию. Это нормальный, естественный образ жизни.

Но остальные из нас, кто видел, как команда Саутгейта продвигается своим путем с идеальным темпом и скрытыми намерениями в рамках текущей кампании, которая, как многие предполагали, завершится уже на первом достойном сопернике, теперь имеют право мечтать о большем. Пока что, Англия может действовать с полной уверенностью в товарище Гарете, его банде реконструированных марксистов и его безупречном пятилетнем плане.

Была ли это идеальная ночь? Коварный вопрос. Когда ты фанат Англии, совершенство — химера. Каждый триумф — это просто приглашение к высокомерию; каждый новый рассвет — просто предвкушение разочарования. В некотором смысле, вы задавались вопросом, не лучше ли было бы Англии здесь немного пострадать: оступиться, бодаться с соперниками, напомнить себе о своей основной смертности.

Но так, возможно, в нас говорит старая жесткая Англия. В параллельной вселенной у Англии есть две игры на Уэмбли, чтобы стать чемпионами Европы, и это даже не вызывает у нас страха. Поистине, мы находимся на неизведанной территории".

The Independent

"Англия наконец-то показала выступление, которое полностью оправдывает выбранную Саутгейтом тактику — это была лишь маленькая деталь идеальной ночи в Риме", — очередное британское издание даже не пытается вписать команду Андрея Шевченко в контекст данной уверенной победы своей национальной сборной.

"Сборная сейчас определенно движется к грандиозному финалу Евро-2020 на Уэмбли, а эта победа над Украиной действительно заставила нас поверить, что мы сможем поднять над головой кубок Анри Делоне.

Но было в этом матче еще и такое ощущение, когда думалось — не слишком ли скучно? Англия показала запрашиваемый многими открытый футбол, но все равно держала себя в руках до последнего. Скорее всего, еще в матче против Германии произошел переломный момент, и теперь подопечных Саутгейта уже ничто не заставит сомневаться в собственном превосходстве.

Даже если Украина и была неидеальным соперником, Саутгейт и представить себе не мог до игры, во что в конечном итоге превратится эта ночь. Определенно, команда после этого должна стать только лучше. Сейчас это кажется смехотворным, но было время, когда движение Украины в прессинге, особенно — Романа Яремчука, доставило Англии больше проблем, чем их было во всех матчах ранее на этом турнире вместе взятых.

Самым выдающимся игроком этого состава остается Рахим Стерлинг. Возможно, не случайно, что команда поднялась на такой же уровень, как и он. Как бы убедительно ни была эта победа, нельзя упускать из виду влияние Стерлинга на неопределенных ранних стадиях. Вначале была серия сильных пробежек, которая вынудила Украину отступить на 40 метров в глубину, так как он часто сам менял темп движения всей команды.

Теперь интересно, как далеко дело зайдет в итоге. Команда Саутгейта не просто ломает все преграды, но и дает ответ на каждую критику. Но самой важной деталью остаются последствия этой победы — Англия вышла в полуфинал в двух последовательных крупных турнирах впервые с 1968-го года и только второй раз в своей истории".

The Telegraph

Очередной случай, когда сборной Украины отводится роль статического наблюдателя за "прекрасной игрой Англии".

"В жизни любого менеджера есть несколько больших игр, когда он может стоять на боковой линии, глубоко глотать ночной воздух, размышлять о своей прекрасной работе и, откровенно говоря, наслаждаться моментом в течение целых 30 минут. В Риме это было привилегией Гарета Саутгейта.

Это снова было чем-то прекрасным для Англии. Они сумели так приручить Евро-2020, что вернулись в Лондон рано утром в воскресенье, еще не пропустив ни одного гола в пяти играх турнира. Что это за странное колдовство?

Гол Кейна вынудил Украину отказаться от плотной игры с пятью защитниками и тремя страхующими полузащитниками, и она получила свой импульс в середине тайма, когда Уокер в очередной раз потерял ориентацию в пространстве. Украина принимала активное участие в матче, но затем ее вынесли с турнира за неудачный второй тайм.

У Шевченко было пространство для маневра в перерыве, но игроки не воплотили в жизнь его рекомендации. Украина, в итоге, была добита на стандартах".

Реакции болельщиков:

@Brad, The Independent: "Наша финансовая система и экономика терпят крах, но самая хорошая новость — мы обыграли Украину в футбол. Какова радость! Когда вновь будем их критиковать?".

@Opinator, The Independent: "Надо сказать, что Украина была очень плохой, и во втором тайме игра была практически односторонней. Как им удалось добраться до этого этапа? Они были медленными и тяжеловесными, поэтому их кончина была ужасной".

@ganeshan_iyer, Twitter: "Англия в полуфинале, потому что они получили Украину в четвертьфинале. Если бы у них была Франция или Бельгия — Англия уже была бы дома".

@chiaramilanista, Twitter: "Сердце Шевы — "красно-черное". Итальянские болельщики болели за Украину, но в особенности — за тебя. Ты остался в сердце каждого из нас... К сожалению, Англия действительно сильна, но это Евро для Украины было замечательным. Мы с нетерпением ждем встречи с вами на Сан-Сиро".

@Ugin1gin, Twitter: "Слишком слабая игра. Украина не выдержала борьбы, понятия не имела, как играть. Ни искры, ни тактики на четвертьфинал. Сами не смогли сыграть, но соперникам позволили слишком многое. Прогулка по парку для Англии".

@Sternen84302848, Twitter: "Мне просто не нравится игра Кейна. А парням из Украины нечего грустить — они многого добились на этом Евро!".