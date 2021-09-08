Чтиво

Football.ua расскажет об играх, которые были неожиданно отменены.

Отношения Аргентины и Бразилии и так не самые лучшие, особенно когда дело касается футбольных баталий. После недавнего всеми известного инцидента, отношения стран стали еще более холодными.

Представители органов здравоохранения Бразилии, ворвавшиеся на поле с целью задержать и депортировать четырех футболистов сборной Аргентины, - это новый поворот в крупнейшем международном соперничестве Южной Америки. Игра была отменена, и ФИФА должна решить, что будет дальше.

Да, ситуация странная. Но поверьте, это не единичный эпизод в истории футбола, когда поединки отменялись или срывались по необычным причинам. Football.ua расскажет о подобных случаях.

Затмение в 1999 году в Торки.

Солнечные затмения случаются не раз в жизни. О них известно за тысячи лет, поэтому не стоит говорить о том, что это случилось уж совсем неожиданно.

Речь пойдет о некогда славном английском клубе, ныне переживающем не лучшие времена — Торки Юнайтед. Полиция Торки отменила матч первого раунда Кубка Лиги с Портсмутом в 1999 году, ожидая наплыва туристов, желающих узреть затмение.

Перенесенный матч закончился со унылым счетом 0:0, так что, возможно, и играть его вообще не стоило.

Бомба на Олд Траффорд

В 2016 году на заключительном матче сезона команда Sky Sports транслировала предматчевый репортаж с автостоянки Олд Траффорд. Но не из-за какой-то инициативы на телевидении, призванной сблизить журналистов с фанатами.

Когда болельщики начали заходить на стадион Манчестер Юнайтед, было объявлено о том, что в туалетах стадиона оставлен пакет. Матч был немедленно отменен, и команда Sky Sports вместе с болельщиками была эвакуирована. Несмотря на то, что игра была отменена, зрелище нескольких десятков болельщиков Борнмута, стало настоящим "хлебом" для телекамер.

Впервые за 24 года матч в АПЛ был перенесен по соображениям безопасности. Рассматриваемый пакет был описан как невероятно реалистичное взрывное устройство, но оказалось, что это не бомба.

В футбол без ворот не играют

Заурядный матч одного из низших английских дивизионов Юго-запад между между Тейнмутом и Кредитон Юнайтед должен был состояться в августе 2018 года, но его пришлось отложить на три дня, когда стало ясно, что на поле нет ворот.

Руководство Тейнмута заказало новые ворота незадолго перед игрой, но они так и не пришли. Вы спросите: "А где же были старые ворота?". А мы ответим: "История умалчивает". Возможно, они были вывезены за территорию стадиона. На вопрос тренерского штаба гостей, хозяева лишь пожали плечами.

Матч в Кредитон также не вышло перенести, так как их стадион сдавался в аренду для неизвестного мероприятия. Команды доиграли, когда новые ворота все же поставили. Сейчас на поле этого клуба играют и в американский футбол.

Отмена матча из-за сырного шоу

Пожалуй, самый типичный английский ход футбольного клуба — не считая любой замены Шона Дайча — Фром Таун перенес игру в 2015 году против Чиппенхема Таун, чтобы не мешать сырному шоу.

Ежегодная молочная феерия регулярно привлекает десятки тысяч туристов в маленький городок, который прославился увы не футбольным клубом. В этом случае понятно, что сырное шоу имело приоритет.

Грипп в Мидлсбро

Хотя самым известным случаем распространения болезни в составе команды Премьер-лиги является вирус, унесший жизни нескольких игроков Тоттенхэма в 2006 году, "шпоры", как известно, продолжили играть и проиграли свой последний матч Вест Хэму. Чего нельзя сказать о Мидлсбро в 1997 году.

За 24 часа до игры с Блэкберном, Боро заявил, что из-за эпидемии гриппа тренер Брайан Робсон лишился 16 футболистов. "Тиссайдеры" были оштрафованы на 50 000 фунтов стерлингов минус три очка в копилке. И да, по итогам сезона Мидлсбро отправился в Чемпионшип.

Разрушение Велодрома перед концертом Мадонны

Мадонне не привыкать к отменам концертов и другим необычным ситуациям. В 2015 году один из ее танцоров на бэк-вокале стащил ее со сцены за плащ на церемонии вручения британской премии. Пожалуй, этот случай один из самых известных.

Однако в 2009 году стадион Велодром в Марселе был недоступен для домашней игры Марселя в сезоне из-за обрушения сцены перед концертом Мадонны. В какой-то момент частично смонтированная крыша упала, потянув за собой строительный кран. При обрушении погиб 53-летний французский рабочий, еще два человека — англичанин и американец — получили серьезные травмы. Позднее в больнице один из них скончался.

По факту инцидента было проведено расследование, в результате чего Марсель временно остался без стадиона.

Скандал в матче Эстония — Шотландия

В 1996 году Шотландия должна была сразиться с Эстонией в отборочном матче на чемпионат мира.

Вечером перед игрой Шотландия тренировалась на стадионе Кадриору, где они сочли, что одного прожектора для игры будет недостаточно. Шотландцы выразили протест ФИФА, которая им посочувствовала, и продвинула игру с начала 18:45 на 15.00.

Эстония, в свою очередь, осталась недовольна, особенно учитывая потенциальную потерю доходов от телевидения. Ожидалось, что сборная Эстонии опоздает на матч в знак протеста, но все зашло так далеко, что матч и вовсе не начался — рефери дал свисток о его окончании после трех секунд. Все потому, что эстонцы не вышли на поле.

Вместо того, чтобы присудить шотландцам победу со счетом 3:0, ФИФА распорядилась провести матч на стадионе Луи II в Монако. Вратарь сборной Эстонии Март Поом произвел впечатление на скаутов английского Дерби в матче-реванше и подписал с ними контракт. Но были и обратная сторона медали в той игре — полузащитник Шотландии Ян Фергюсон ругался с фанатами при выходе с поля.

Выставочный матч во время Второй мировой

В 2020 году в футбольных архивах была найдена листовка-приглашение на выставочный на острове Гернси матч между командами Лес Воксбелетс Олд Бойз и Континенталь.

Гернси был оккупирован фашистской Германией во время Второй мировой войны. Команда Континенталь состояла из подневольных рабочих и военнопленных, а Лес Воксбелетс — из местных жителей.

Однако матч был отменен в 11:00 после того, как фашистские войска начали опасаться, что военнопленные воспользуются игрой, как предлогом для побега. По этому сюжету даже сняли фильм.

Источник: Fourfourtwo