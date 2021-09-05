ЧМ-2022. Отбор

Главное противостояние Южной Америки остановлено.

Сборная Аргентины в рамках поединка отбора на чемпионат мира-2022 года отправилась в гости к Бразилии.

В начале матча на поле стадиона появились правоохранительные органы Бразилии, чтобы задержать четырех футболистов сборной Аргентины.

Эмилиано Буэндия, Эмилиано Мартинес, Кристиан Ромеро и Джованни Ло Чельсо - люди, которые в последние четырнадцать дней находились в Великобритании, а потому не имели права на въезд в Бразилию без 14-дневного карантина.

Сразу после задержания вся аргентинская делегация отправилась в подтрибунное помещение, из-за чего матч был остановлен.

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